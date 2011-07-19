Українські металурги збільшили платежі до бюджету в 4 рази - ДПСУ

Металурги в першому півріччі 2011 року збільшили платежі до державного бюджету в 4,1 разу, порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,505 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), про це заявив голова відомства Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Крім того, підприємства машинобудування в січні-червні 2011 року перерахували до бюджету в 2,2 разу коштів більше, ніж за аналогічний період минулого року - 3,233 млрд. грн.

Серед галузей видобувної промисловості лідером зі сплати податків є промисловість з видобутку металевої руди – надходження в січні-червні збільшилися в 3,3 разу, порівняно з січнем-червнем 2010 року - до 4,621 млрд. грн. надходження до бюджету від нафтової галузі зросли в 1,9 разу – до 5,613 млрд. грн.

В.ЗАХАРЧЕНКО зазначив, що динаміка надходжень податкових платежів значно перевищує темпи зростання виробництва – за інформацією Держкомстату, в першому півріччі 2011 року цей показник становив 8,7%.

Всього за перші шість місяців ц.р. до держбюджету надійшло 93,7 млрд. грн. – на 60,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.