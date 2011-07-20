Найвище зростання промвиробництва - в Івано-Франківській області, спад - у Чернівецькій

Найвище зростання промислового виробництва в Україні в червні 2011 року проти показника червня 2010 року зафіксовано в Івано-Франківській області - 60,2%, найбільший спад відзначений у Чернівецькій області - 42,5%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, до п'ятірки областей-лідерів зростання промислового виробництва увійшли: Івано-Франківська область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 60,2%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 39,2 %, червень до травня 2011 року - 3,3%), Сумська область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 27%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 8%, червень до травня 2011 року - 17%), Луганська область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 26,5%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 14,7%, червень до травня 2011 року - спад 1,4%), Донецька область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 19,6%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 17,3%, червень до травня 2011 року - обсяги не змінилися), Хмельницька область (червень 2011 р. до червня 2010 р. - 12,1%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - 11%, червень до травня 2011 року - 1,5% ).

При цьому повідомляється, що в червні 2011 року проти червня 2010 року зафіксовано спад промвиробництва в 10 областях України та м. Київ: у Чернівецькій області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 42,5%, січень-червень 2011 р . до січня-червня 2010 р. - спад 13,2%, червень до травня 2011 року - спад 10,3%), Херсонській області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 28,9%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - спад 9,1%, червень до травня 2011 року - спад 18,9%), Одеській області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 23,6%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - спад 15,3%, червень до травня 2011 року - зростання 4,8%), Вінницькій області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 10,3% , січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - зростання 1,3%, червень до травня 2011 року - зростання 0,8%), Закарпатській області (червень 2011 р. до червня 2010 р. - спад 9, 4%, січень-червень 2011 р. до січня-червня 2010 р. - зростання 3,3%, червень до травня 2011 року - зростання 4,7%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва в червні 2011 року, порівняно з червнем 2010 року, склав 8,9%, в 1-му півріччі 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 8,7%, в червні 2011 року проти травня - спад 0,4%.