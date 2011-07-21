«Метінвест» в США ввів в експлуатацію нову шахту «Affinity Mine»

Американська вугледобувна компанія «United Coal Company», що входить до Групи «Метінвест», ввела в експлуатацію нову шахту «Affinity Mine».

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Групи «Метінвест».

У повідомленні наголошують, що після введення в експлуатацію нової шахти планована потужність підрозділу складе 1,9 млн. тонн коксівного вугілля вищої якості. Досягнення планових показників очікується до 2012 року.

Загальний обсяг вугілля, що видобувається шахтами компанії «United Coal Company» в 2011 році, складе 8,2 млн. тонн, збільшившись, таким чином, на 14%. Цього року імпорт американського вугілля до України передбачається в обсязі 0,8 млн. тонн вугільного концентрату (на 250% більше в порівнянні з 2010 роком).

Довідка УНІАН. «Метінвест» є міжнародною вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і готової продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Основними акціонерами Компанії METINVEST BV (Материнської компанії Групи «Метінвест») є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%), спільно управляють Компанією.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - керуюча компанія Групи «Метінвест».