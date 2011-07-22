Комісія МС прийняла рішення про введення антидемпінгових мит на українські труби

Комісія Митного союзу прийняла рішення про введення до 18 листопада 2015 року антидемпінгових мит на деякі види сталевих труб, які ввозяться з України.

Відповідне рішення комісії Митного союзу розміщене на сайті комісії.

Зокрема, на обсадні труби мито становитиме 18,9% митної вартості, на насосно-компресорні - 19,9%.

Мито на імпорт нафтопровідних, газопровідних і гарячодеформованих труб загального призначення діаметром до 820 міліметрів включно становитиме 37,8%.

Для підприємств ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод", ВАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" і ТОВ "Інтерпайп Ніко Т‘юб" розмір мита становитиме 19,4%.

Також комісія МС ухвалила рішення просити уряди Білорусі, Казахстану і РФ до 1 жовтня 2011 року укласти міжнародний договір і завершити роботу з його застосування на території Митного союзу, згідно з яким антидемпінгові мита на перераховані вище труби не стягуватимуться за наявності сертифікатів виробника і в межах обсягів, визначених міжнародним договором про безмитне постачання труб.

У разі порушення українською стороною положень міжнародного договору дію антидемпінгових мит буде відновлено.

Як повідомляв УНІАН, у рамках угоди від 13 січня 2005 року українська компанія «Інтерпайп» щорічно має право поставляти до Росії 300 тисяч тонн обсадних і насосно-компресорних труб у безмитному режимі.

Нагадаємо, що минулого тижня з`явилася інформація про те, що російська сторона фактично відмовилася передавати на розгляд комісії Митного Союзу українські пропозиції зі співпраці з МС, у форматі «3+1», і Митний Союз має намір продовжити введення заходів захисту щодо продукції, походженням з України.

(Детальніше читайте на сайті УНИАН-Экономика - http://economics.unian.net/ukr/detail/95756)