Японський автопром найме додатково 7 тис. осіб - виробництво відновлюється

Найбільші автовиробники Японії планують збільшити найм робочої сили на 7 тисяч осіб через прогнозоване на осінь зростання виробництва, повідомила телекомпанія NHK.

За чотири з лишком місяці, що минули після землетрусу і цунамі 11 березня, найбільшим автовиробникам вдалося відновити обсяги виробництва. З осені компанії розраховують на збільшення виробництва. Стихійне лихо завдало удару по японській автопромисловості, насамперед, у зв`язку з тим, що від цунамі постраждали багато дрібних і середніх підрядників-виробників деталей для автомобілів.

Автоконцерн Toyota Motor Corp., планує найняти від 3 до 4 тисяч робітників. Nissan і Honda збільшать персонал в цілому на 2 тисячі осіб. На декілька сотень людей збільшиться число співробітників на Mitsubishi Motors, Mazda, Fuji Heavy Industries, що випускає автомобілі марки Subaru.

Після землетрусу і цунамі 11 березня багато автоконцернів змушені були тимчасово призупинити роботу своїх заводів, потужності знизилися вдвічі. Головною причиною відновлення обсягів виробництва стало більш швидке, ніж передбачалося, відновлення роботи постачальників деталей, передає РІА "Новости".