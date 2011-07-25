«Антонов» у І півріччі збільшив прибуток в 2,6 разів

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) у січні-червні ц.р. збільшило чистий прибуток в 2,6 разів, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 102,412 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні наголошують, що в січні-червні ц.р. ДП «Антонов» збільшило чистий доход на 27,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1 млрд. 226,435 млн. грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 25,5% - до 1 млрд. 234,511 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДП «Антонов» скоротило чистий прибуток на 74,3%, в порівнянні з 2009 роком, - до 82,178 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К.Антонова» було перейменовано у ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засновано в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав та обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філій (філія «Серійний завод «Антонов» та філія «Антонов-Агро»).