«Мотор Січ» збільшила прибуток на 67%

ВАТ «Мотор-Січ» (м. Запоріжжя), за попередніми даними, в січні-червні збільшило чистий прибуток на 66,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 707,874 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, у січні-червні «Мотор Січ» збільшила чистий дохід на 20,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 2 млрд. 395,940 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 20, 1% - до 2 млрд. 440,456 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Мотор-Січ» збільшила чистий прибуток на 68,6%, в порівнянні з 2009 роком, - до 1 млрд. 249,368 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Мотор Cіч" - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

Згідно з даними Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку України, станом на листопад 2010 року 73,2856% акцій ВАТ «Мотор Січ» належали ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% - фізичним особам.