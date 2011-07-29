Експерт відзначає підвищений ризик зниження темпів економічного зростання в Україні

В Україні існує підвищений ризик зниження темпів економічного зростання.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр ЛОЗОВИЙ.

Незважаючи на це, він прогнозує зростання ВВП України у 2011 році на рівні 5%.

За словами аналітика, «зниження світового попиту негативно позначилося на обсягах промислового виробництва, що, в свою чергу, призвело до уповільнення темпів зростання ВВП. Глобальні фінансові ризики і спад промислового виробництва будуть основними зовнішніми факторами ризику для відновлення економіки України».

Тим не менше, вважає О. ЛОЗОВИЙ, економіка Україна залишається відносно стабільною порівняно з іншими країнами, що розвиваються, судячи з таких параметрів: державний борг / ВВП, дефіцит бюджету, темпи зростання економіки. Це закладає основу для прискорення темпів зростання ВВП у другому півріччі 2011 року, підкреслив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку України, зростання промислового виробництва в червні склало 8,9% в річному вимірі, за перше півріччя - 8,7%.

«Внутрішній попит останніми місяцями набув більш інвестиційного характеру, про що також свідчать високі темпи зростання будівництва - 14,5% за перше півріччя порівняно з відповідним періодом минулого року. Зростання капітальних видатків бюджету за 5 місяців у 2,7 рази було основним фактором стрімкого нарощування обсягів будівельних робіт», - йдеться у повідомленні Нацбанку.

«За словами прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, зростання ВВП у першому півріччі склало 4,4% порівняно з відповідним періодом минулого року. За нашими оцінками, зростання ВВП у II кварталі знаходилося в межах 3,5-3,8% в річному вимірі. Таке зниження темпів зростання (порівняно з 5,3% у I кварталі) більшою мірою зумовлено ефектом бази порівняння минулого року, про що свідчить зниження ВВП за вирахуванням сезонного фактора лише на 0,2% порівняно з I кварталом», - відзначає НБУ.