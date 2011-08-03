Для виробників та імпортерів шин введений спецсбір за утилізацію

Кабінет міністрів України за ініціативою Міністерства екології та природних ресурсів зобов`язав виробників і імпортерів автомобільних шин оплачувати подальшу утилізацію зношених автомобільних шин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ з посиланням на відповідне рішення Кабміну, ухвалене на засіданні уряду.

«Зі всіх виробників і імпортерів шин буде стягуватися певна плата, що буде дорівнює вартості утилізації, що дозволить очистити величезні території і припинити практику спалювання шин», - сказав міністр.

За його словами, в даний час в міністерство вже звернулися близько 5 потенційних інвесторів, готових побудувати в Україні потужне виробництво з утилізації шин.

Міністр зазначив, що найбільш оптимальною і поширеною на сьогодні у світі технологією утилізації шин є переробка їх у крихту для подальшого використання при будівництві доріг.

Згідно з матеріалами, розданими на прес-конференції, Кабмін вніс зміни до постанови № 915 від 26 липня, згідно з яким для виробників та імпортерів шин вводяться обов`язкові норми утилізації зношених шин: на 2011 рік - 10% від загальної маси, на 2012 рік - 15% , на 2013 - 20%, на 2014 - 25%, на 2015 - 30% і 35% - для всіх наступних років.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ вжити заходів щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.