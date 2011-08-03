«Лізингтехтранс» буде перетворено на «Антонов Фінанс» – Колесніков

Міністерство інфраструктури України ухвалило рішення перетворити державну компанію «Лізингтехтранс» на «Антонов Фінанс».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні журналістам у Києві.

«Ми ухвалили рішення, й компанія «Лізингтехтранс», яка купуватиме у «Антонова» літаки, буде перетворена на «Антонов Фінанс». Це спеціальний підрозділ, який займатиметься лізингом літаків для українських і, сподіваюся, не тільки, авіакомпаній», – сказав він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що «функції уряду – ми компенсуватимемо відсотки заводу або ж лізинговій компанії залежно від обраної конструкції, до світових стандартів – 2-2,5%. Ми забезпечимо ті ж правила, які є у міжнародних компаній».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні державне підприємство «Антонов» і державна компанія «Лізингтехтранс» підписали протокол про наміри на придбання 50 літаків сімейства Ан-148 і Ан-158 з метою їх подальшої передачі вітчизняним авіакомпаніям на умовах фінансового лізингу.

Згідно з документом, за умови забезпечення державного фінансування, «Лізингтехтранс» має намір придбати 22 літаки Ан-148 і 28 літаків Ан-158 до 2015 року.

Цей протокол є частиною програми забезпечення українських авіакомпаній літаками українського виробництва за допомогою системи лізингу. Він став результатом діяльності спільної робочої групи провідних фахівців ДП «Антонов» і вітчизняних авіакомпаній («МАУ», «АероСвіт», «Україна») з реалізації рішень, прийнятих 19 травня на нараді під головуванням віце-прем`єр-міністра – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.