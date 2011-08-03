Екологи розраховують до кінця року завершити вивіз гексахлорбензолу з Калуша

Міністерство екології та природних ресурсів України розраховує до 2012 року завершити вивіз гексахлорбензолу з Калуша.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам на прес-конференції міністр екології та природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, цього року міністерство планує утилізувати близько 8 тис. тонн гексахлорбензолу, в 2012-му – решту 12-13 тис. тонн.

«Якщо ми такими темпами вивозитимемо, то залишок гексахлорбензолу наступного року буде остаточно вивезено з території України і в Калуші запанує спокій», - сказав міністр.

При цьому він нагадав, що цього року на роботи, пов`язані з утилізацією гексахлорбензолу, Івано-Франківській облдержадміністрації за рішенням Кабміну було виділено з резервного фонду держбюджету 150 млн. грн.

Довідка УНІАН. Указом Президента України від 10 лютого 2010 року №145 територію міста Калуш і сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області було оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації.

За даними Мінприроди, в 2010 році проведено роботи з видалення відходів гексахлорбензолу з площі 4374 м кв. і вивезено 8514 тонн відходів. Територія, на якій знаходяться залишки гексахлорбензолу, становить 14 тис. 991 кв. м, з якої необхідно видалити близько 22,5 тис. тонн небезпечних відходів.