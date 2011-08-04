«Українська авіагрупа» здивована розголошенням інформації щодо боргу перед ДП «Антонов»

В Альянсі "Українська авіаційна група" здивовані фактом публічного розголошення інформації про його фінансові взаємини з ДП "Антонов". Як повідомили в коментарі УНІАН у прес-службі Альянсу, при цьому пресі було названо неперевірені цифри нібито існуючої заборгованості однієї зі сторін.

«Дійсно, в кооперації Альянсу і ДП "Антонов" є низка неврегульованих питань щодо взаєморозрахунків за використання літаків Ан-148. Проте за більшістю спірних питань між сторонами вже досягнуто домовленості», - наголошується в коментарі.

Як нагадують в Альянсі, його учасник, компанія "АероСвіт", у кризовому 2009 року стала першим національним авіаперевізником, який підтримав державну програму відродження вітчизняного авіабудування - перспективний проект Ан-148. "На практиці використання повітряного судна нового типа, не задіяного раніше в комерційних перевезеннях, пов`язане з додатковими витратами для авіакомпанії, зокрема щодо забезпечення регулярності виконання авіарейсів. Незважаючи на це, авіакомпанія продовжувала комерційну експлуатацію і просування нового літака, надаючи ДП "Антонов" сприяння в доопрацюванні документації, в удосконаленні конструкції повітряного судна, технології його обслуговування і експлуатації», - говориться в повідомленні.

Враховуючи це, а також заявлений намір виконувати зі свого боку гарантійні зобов`язання за узгодженими сумами в рамках взаєморозрахунків з ДП "Антонов", в Альянсі відзначають, що у них «викликають здивування натяки на можливість передачі літаків Ан-148 в експлуатацію іншій авіакомпанії».

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявив вчора журналістам у Києві, що Альянс «Українська авіаційна група», членами якого є авіакомпанії «АероСвіт», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа», має заборгованість 14 млн. грн. перед ДП «Антонов» за експлуатацію на умовах лізингу двох літаків Ан-148.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що у разі, якщо «Українська авіаційна група» не зможе розплатитися за лізинг двох літаків Ан-148, то вони будуть затребувані іншими авіаперевізниками. «Вони будуть затребувані, але, я думаю, альянс розплатиться», - сказав він.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт", учасник Стратегічного альянсу "Українська авіаційна група", і Держпідприємство "АНТОНОВ" приступили до спільної експлуатації Ан-148 на повітряних лініях у межах України влітку 2009 р. Свій перший рейс від "АероСвіту" літак виконав 2 червня минулого року за маршрутом Харків-Київ. У подальші 6 місяців судно обслуговувало повітряні лінії в межах України.

У грудні 2009 р. "АероСвіт" почав використовувати Ан-148 на міжнародних напрямах.

28 квітня 2010 р. на аеродромі ДП "АНТОНОВ" відбулася урочиста церемонія передачі авіакомпанії "АероСвіт" в комерційну експлуатацію другого літака Ан-148. 1 жовтня 2010 р. договори з Держпідприємством "АНТОНОВ" про спільну експлуатацію Ан-148 уклали також дві інші компанії – учасниці Альянсу "Українська авіаційна група" – "Дніпроавіа" і "Донбасаеро" (на додаток до аналогічного договору між підприємством і авіакомпанією "АероСвіт").

В даний час обидва повітряні судна активно використовуються як на внутрішніх, так і на міжнародних напрямах авіакомпаній Альянсу, зокрема, на рейсах з Києва до Санкт-Петербурга, Стокгольма, Копенгагена, Варшави, Тбілісі, Актау, Софії. З Одеси – до Мілана, Москви (Внуково), Тбілісі, Санкт-Петербурга. З Донецька – до Санкт-Петербурга.