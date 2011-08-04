Черкаський «Азот» заборгував за електроенергію близько 60 млн. грн.

Одне з найбільших підприємств хімічної промисловості України ПАТ «Азот» (м. Черкаси) заборгувало енергопостачальній компанії ПАТ "Черкасиобленерго" близько 60 млн. грн. за спожиту електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив комерційний директор "Черкасиобленерго" Костянтин ЛОГВИНЕНКО сьогодні в ході відкритого засідання Національної комісії регулювання електроенергії.

За його словами, 28 липня працівники обленерго, перебуваючи на території підприємства, намагалися обмежити енергопостачання «Азоту» до рівня екологічної броні. Однак їм перешкодили представники хімічного підприємства.

На своєму сьогоднішньому засіданні НКРЕ доручила "Черкасиобленерго" до 1 вересня врегулювати зі споживачем питання погашення заборгованості.

Довідка УНІАН. Черкаське ПАТ "Азот" - одне з найбільших підприємств в Україні з виробництва мінеральних добрив, іонообмінних смол, капролактаму та іншої хімічної продукції. Завод випускає аміачну селітру, аміак, карбамід, карбамідно-аміачну суміш, а також аміачну воду і сульфат амонію.

Голова Ради директорів Group DF Дмитро ФІРТАШ на початку березня 2011 року купив контрольний пакет черкаського "Азоту" у бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО.