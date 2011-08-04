Янукович ознайомився з роботою заводу «Петронік». Сів за кермо трактора

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомився з роботою заводу «Петронік», який знаходиться в місті Таврійськ Каховського району Херсонської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, В.ЯНУКОВИЧ ознайомився зі зразками продукції підприємства, а також процесом виробництва сільськогосподарської техніки.

Після цього В.ЯНУКОВИЧ сів за кермо одного з тракторів, які виробляються на підприємстві.

Президенту також було продемонстровано виставкові стенди виробничих підприємств Херсонської області. Зокрема тих, які спеціалізуються на розробці та впровадженні енергозберігаючих технологій, а також сільськогосподарських підприємств, які вирощують овочі та фрукти.

В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість в успішних перспективах розвитку овочівництва в області. Президент України дав завдання голові Херсонської обласної державної адміністрації Миколі КОСТЯКУ до вересня 2012 року ввести в дію оптовий ринок з продажу овочевої продукції.

«Український ринок, прилеглі регіони, будуть користуватися вашими послугами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, найважливіше, щоб ціна продукції була конкурентоспроможною.

*** Таврійський завод «Петронік» виробляє фронтальні навантажувачі, напівпричепи, грейдери та трактори під торговою маркою PetroNick. У цьому році підприємство почало розробку та впровадження у виробництво енергозберігаючих котлів (потужність від 30 до 500 кВт), які працюють на відходах сільського господарства, а саме: соломі, лушпинні соняшнику, тирсі і т.п. У рамках розширення основного напрямку виробництва «Петронік» цього року також почав розробку та впровадження у виробництво просапних колісних тракторів.