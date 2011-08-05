Індія може купити частку в «Білоруськалії», на яку претендує Росія

Індія зацікавилася купівлею акцій «Білоруськалію», на який претендує Росія. Минулого четверга перед зустріччю з прем`єр-міністром Білорусії Михайлом МЯСНИКОВИЧЕМ про це заявив посол Індії в Білорусії Манодж КУМАР БХАРТІ.

«Як ми вже позначили через урядові канали, Індія зацікавлена ​​в покупці акцій «Білоруськалію». Ми з нетерпінням чекаємо рішення уряду Білорусії і «Білоруськалію», - сказав посол.

Раніше білоруська влада говорила про плани продати до 25% «Білоруськалію» за $ 6-7 млрд., потім на ринку з`явилася інформація про ймовірний продаж контролю в «Білоруськалії» групі «Нафта Москва» Сулеймана КЕРІМОВА за $ 15 млрд. Потім в якості найбільш ймовірного покупця «Білоруськалію» називався російський монополіст у виробництві калійних добрив «Уралкалій», також підконтрольний Керімову.

Однак, наприкінці червня Мінськ заявив, що збирається продати на біржі 10-15% компанії. Білорусія оцінює всю компанію в $ 30 млрд. IPO може виявитися вигідною альтернативою продажу контрольного пакету компанії російським структурам.

Білорусія зважилася на продаж державних активів через кризу, яка значно скоротила золотовалютні резерви країни. Крім БелАЗа і «Білоруськалію» Мінськ планує позбавитися від акцій «Бєлтрансгазу», основним претендентом на який вважається російський «Газпром», передає «Газета.Ru».