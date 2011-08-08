Київ розпочне виробництво власних трамвайних вагонів - Попов

Київ розпочне виробництво власних трамвайних вагонів.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час робочої поїздки Дніпровським районом, поінформували УНІАН у прес-службі КМДА.

«Проаналізувавши свої можливості і наявні потужності, ми прийняли рішення розпочати виробництво трамваїв на базі Дарницького трамвайно-ремонтно-експлуатаційного депо», - сказав О.ПОПОВ.

Він висловив сподівання, що «вже до кінця року ми отримаємо перший вагон, вироблений у Києві».

Загалом, як підкреслив О.ПОПОВ, у найближчі два-три роки Київ планує оновити весь рухомий склад трамваїв чи за рахунок капітального ремонту, чи за рахунок придбання нових вагонів.

При цьому він зазначив, що наприкінці 2010 року комунальним підприємством «Київпастранс» було придбано десять трамвайних вагонів, які з початку 2011 року введені в експлуатацію для роботи на лінії швидкісного трамвая. У поточному році, до 20-ї річниці Незалежності України, буде запущено ще 3 трисекційні трамвайні вагони. Окрім того, у планах міста придбання ще близько 12 трамвайних вагонів.