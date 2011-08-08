Group DF стала опосередкованим власником 32,68% італійського виробника титанових сплавів

Компанія Smartora Trading Ltd., афільована з Групою компаній Group DF, оголосила про придбання частки в розмірі 32,68% власності італійського виробника титанових та інших сплавів компанії Tifast Srl, розташованої в місті Сан-Лібераті, Італія.

Про це повідомляється в прес-релізі Group DF, переданому УНІАН.

Відповідно до прес-релізу, коментуючи угоду, Голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро ФІРТАШ зазначив: «Завод у Європі дозволить Україні вийти на європейський ринок титану, стати ближче до клієнтів, перш за все, аерокосмічної індустрії Європи. Україна повинна розвивати свої ресурси, йти у переробку сировини, створюючи продукцію з більшою доданою вартістю, в тому числі, спільно з європейськими передовими підприємствами».

У прес-релізі також підкреслюють, що придбання європейських титанових підприємств відкриває перед українськими підприємствами титанової галузі нові можливості.

Довідка УНІАН. Компанія Group DF International є частиною Групи компаній Group DF, яка належить українському бізнесменові та інвестору Д.Фірташу.

Д.ФІРТАШ є власником великих хімічних підприємств в Україні, Естонії і Таджикистані. Також бізнесмен інвестує у фінансовий сектор та нерухомість.

Group DF володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% -1 акція ЗАТ «Кримський Титан».

«Кримський Титан» є одним з найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного. Експорт продукції здійснюється в 53 країни світу і складає близько 70% загальних обсягів виробництва.

Контрольним пакетом ЗАТ «Кримський Титан» володіє держава.

Компанія Tifast, заснована в 2006 році, спеціалізується на виробництві титанових злитків і довгомірних виробів, що використовуються в промисловості, зокрема - в аерокосмічній і в біомедичній індустрії.