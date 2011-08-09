Група компаній АВЕК в ході візиту до Китаю презентує три великі проекти

Сьогодні розпочався бізнес-візит керівників української Групи компаній АВЕК до Китайської Народної Республіки, під час якого планується презентувати три великі проекти.

Як повідомили УНІАН в пресс-службі ГК, у програмі візиту заплановані зустрічі керівників Групи компаній АВЭК з представниками великого китайського бізнесу в рамках інвестиційного семінару «Інвестиції в Україну» в Шанхаї, організованого «Китайським комітетом сприяння розвитку міжнародної торгівлі» (ССРIТ), і участь в «Інвестиційній бізнес-конференції», яка пройде в китайському місті Іу (великий торговий центр Китаю).

Особливу увагу в рамках візиту ГК АВЕК приділить зустрічам, присвяченим розвитку економічних стосунків між Україною і КНР, з Муніципальним Народним Конгресом Шанхаю і «Китайським комітетом сприяння міжнародній торгівлі», а також великим китайським підприємствам та корпораціям.

Голова Наглядової ради Групи компаній АВЕК Олексій ЧЕРНИШОВ повідомив, що під час візиту китайським колегам запропонують розглянути великі спільні проекти, які можуть "стати корисними як китайським бізнесменам, так і українській економіці і споживачам".

Перший проект – спільне будівництво і відкриття на території України популярних у світі китайських торговельних центрів, що відомі під назвою «China Mall».

Ідея другого проекту базується на вдалому географічному розташуванні України і полягає в пропозиції китайським партнерам створити в Україні підприємства, які будуть виробляти великогабаритні китайські товари та товари, котрі складно транспортувати, в територіальній близькості до ринків вжитку Росії та Європи.

Третій проект спрямований на покращення якості товарів та послуг, що пропонуються в ТЦ «Барабашово», яким управляє ГК АВЕК. За словами Голови Наглядової Ради ГК АВЕК, вони планують залучити нових китайських партнерів для оптимізації процесу торгівлі, розширення асортименту та поліпшення якості китайських товарів, що реалізовуються на українському ринку.

"Всі наші ідеї пов`язані із залученням китайських інвестицій до України і створенням нових робочих місць для українців. Сподіваюся, що даний візит цьому сприятиме", додав О.ЧЕРНИШОВ.

Довідка. Група компаній АВЕК - провідна українська група компаній, що володіє портфелем високоприбуткових активів і об`єднує підприємства, що працюють у сфері девелопменту комерційної нерухомості, управління.