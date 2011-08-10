Ostchem і російські «Міндобрива» домовилися про співпрацю

Компанія Ostchem (хімічний холдинг у складі Group DF) і ВАТ «Міндобрива» (м. Россошь, РФ) домовилися співпрацювати у сфері продажу мінеральних добрив, в технічних питаннях, а також в експлуатації аміакопроводу «Тольятті-Горлівка-Одеса».

Як повідомила УНІАН прес-служба Групи компаній Group DF, такі домовленості були досягнуті в результаті візиту представників Ostchem на ВАТ «Міндобрива».

За словами голови ради директорів Group DF Дмитра ФІРТАША, торгова компанія NF Trading, афільована з Ostchem, буде продавати не тільки українські мінеральні добрива, а й ті, які виробляє ВАТ «Міндобрива». З одного боку, вибудовування загальної логіки збуту і продуктова диверсифікація дозволять українським та російським підприємствам збільшити загальні обсяги продажів закордонним клієнтам, а з іншого - таким чином сторони взаємно страхують себе від демпінгу на зовнішніх ринках.

Щоб уникнути суперечок та з метою забезпечення безперебійних поставок продукції за кордон, Ostchem і ВАТ «Міндобрива» також визначили порядок експлуатації та завантаження аміакопроводу «Тольятті-Горлівка-Одеса», до якого підключені Россошанські «Міндобрива» і ВАТ «Концерн Стирол» Д. ФІРТАША .

Важливою умовою співпраці стала відмова сторін від лобіювання введення додаткових торгових бар'єрів на поставку продукції на ринки України і Росії, що допоможе виключити необгрунтоване збільшення цін на мінеральні добрива на внутрішніх ринках.

Як повідомляв УНІАН, Group DF брала участь в тендері на придбання російського підприємства з виробництва мінеральних добрив ВАТ «Міндобрива». Проте в результаті власником пакета акцій у розмірі 30% в «Міндобривах» стала компанія Lagus Management Ltd., підконтрольна російському підприємцеві Аркадію РОТЕНБЕРГУ.

Довідка УНІАН. Група компаній Group DF належить українському бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ та інвестору. Ostchem Group - хімічний холдинг у складі Group DF.

ВАТ «Міндобрива» (м. Россошь) - велике підприємство хімічної промисловості Росії, єдиний виробник мінеральних добрив в Центрально-Чорноземному регіоні.

Аміакопровід «Тольятті-Горлівка-Одеса» введений в експлуатацію у 1981 році. Це складна інженерна споруда, що передбачає транспортування аміаку від заводів-виробників до Одеського припортового заводу (ОПЗ), який здійснює його зберігання і навантаження на спеціальні судна для відправки на експорт. Загальна довжина трубопроводу - 2417 км. Крім ОПЗ до аміакопроводу в Україні підключені ПАТ «Концерн Сітрол», а у Росії - ВАТ «Міндобрива» і ВАТ «Тольяттіазот» - початковий пункт аміакопроводу.