Метпідприємства за I півріччя збільшили обсяг капінвестицій на 35% - до 2 млрд. грн.

Металургійні підприємства України за I півріччя 2011 р. збільшили обсяг капітальних інвестицій на 35%, або на 519,5 млн. грн. щодо I півріччя 2010 р. - до 2,0728 млрд. грн.

Про це сьогодні, 10 серпня, в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив генеральний директор об`єднання «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ.

За вказаний період із 16 підприємств, які входять в об`єднання «Металургпром», 12 збільшили обсяги фінансування реконструкції та модернізації виробництва на 861,1 млн. грн. Водночас, на 4-х підприємствах капітальні інвестиції скоротилися на 341,6 млн. грн.

«Обсяги капітальних інвестицій скоротили Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського, ММК ім. Ілліча, Макіївський метзавод і завод «Електросталь» (Курахово) », - зазначив В.ХАРАХУЛАХ.

За підсумками I півріччя 2011 р. обсяг інвестицій на одну тонну виробленої в Україні сталі склав $ 11,9 проти $ 11,7 за I півріччя минулого року.

Довідка. 2010 метпідприємства України скоротили обсяг капітальних інвестицій, у порівнянні з 2009 р., на 9,1% - до 4,467 млрд. грн. У 2009 р. цей показник скоротився щодо 2008 р. на 41,4%, - до 5,034 млрд. грн.