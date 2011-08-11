На меткомбінаті ім. Ілліча запобігли ввезенню двох вагонів радіоактивного брухту
На Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча система вхідного контролю «Кордон» запобігла ввезенню двох вагонів радіоактивного металобрухту, що прибули зі станції Білі Води.
Як повідомили УНІАН у прес-службі комбінату, затримання вагонів сталося 8 серпня. Про факт затримання були оперативно сповіщені члени Маріупольської міської комісії з надзвичайних ситуацій, і вагони були відправлені на відстій, де оточені охороною комбінату.
Комісією у складі представників міських управлінь МВС, МНС, міськСЕС, служби екології міськради, управління з цивільної безпеки і захисту населення міськради, комбінату ім. Ілліча і фірми-постачальника було проведено обстеження вантажу. За результатами обстеження складено акт і видано припис вантажовідправнику для вжиття заходів.
У повідомленні зазначено, що високотехнологічна система вхідного контролю «Кордон» (РКС-02), що діє на підприємстві, моментально зреагувала на перевищення гранично допустимої дози гамма-випромінювання (25 мікрорентген/годину) від двох вагонів з металобрухтом, що і попередило його подальше ввезення на територію металургійного підприємства.
Усього на комбінаті встановлені дві системи вхідного контролю «Кордон» для перевірки вантажів, що ввозяться на підприємство залізничним і автомобільним транспортом, сказано у повідомленні.