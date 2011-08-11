Азаров сьогодні перебуватиме у Запорізькій області. Відвідіє низку підприємств

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ відбув з робочою поїздкою до Запорізької області. Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки прем`єр відвідає держпідприємство «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес», а також ознайомиться з роботою ВАТ «Мотор Січ» і будівництвом мосту через Дніпро. Також М.АЗАРОВ відвідає ВАТ «Укрнасінняпром».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter