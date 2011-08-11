Стратегічну "оборонку" в найближчі два роки приватизувати не будуть - Азаров

Стратегічні підприємства оборонної галузі у найближчі два роки приватизуватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ході відвідування держпідприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес».

«Стратегічні підприємства - там, де ми повинні мати стратегічну перевагу, там будемо дивитися дуже уважно. Навряд чи ми підемо в найближчий рік-два на приватизацію», - сказав М. АЗАРОВ.

Разом з цим він зазначив, що, в принципі, підприємства оборонної сфери можуть бути приватизовані, однак до приватизації треба ставитися з особливою увагою.

«Лякатися цього не треба. Важливо не повторити ті помилки, які були зроблені при приватизації в минулі роки», - підкреслив він. Прем'єр зазначив, що «в цілому приватизація з урахуванням приходу інвестицій в цю галузь - справа потрібна», досвід інших країн підтверджує розумність приватизації оборонних підприємств.

«Давайте подивимося, як працює оборонка, наприклад, у Франції та в інших країнах Європейського Союзу», - сказав М. АЗАРОВ.