На внутрішньому ринку металопродукції спостерігається стагнація - гендиректор «Металургпрому»

Генеральний директор об'єднання металургійних підприємств Василь ХАРАХУЛАХ відзначає стагнацію внутрішнього ринку металопродукції у 2011 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 10 серпня у Дніпропетровську на щомісячній балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу.

«Фактично за 6 місяців 2011 р. на внутрішньому ринку спожито близько 3,5 млн тонн вітчизняної металопродукції, що є вкрай низьким показником. За прогнозом, за поточний рік внутрішній ринок складе 7 млн тонн. Це навіть менше, ніж у минулому році», - зазначив В. ХАРАХУЛАХ.

За його словами, офіційна статистика не відображає реальні обсяги споживання української металопродукції на внутрішньому ринку.

«За статистичними даними, за січень-червень на внутрішньому ринку реалізовано близько 6 млн тонн металопродукції, експортовано - близько 9 млн тонн. При цьому, за даними Митної служби, експорт склав на 3 млн тонн більше, ніж це зазначено в статистичних даних. За статистичним обліком, все, що продано всередині України, рахується як внутрішнє споживання. У той же час українські споживачі часто купують продукцію для її подальшої реалізації на експорт», - сказав гендиректор «Металургпрому».