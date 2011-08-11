«Азовсталь» збільшила виробництво прокату на 5,1% - до 3,24 млн. тонн

ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» за 7 місяців 2011 р. виробило 3,241 млн. тонн прокату, що на 159 тис. тонн, або на 5,1%, більше, ніж за аналогічний період 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні "Металургпром".

Згідно з повідомленням, за вказаний період підприємство виробило 3,401 млн. тонн сталі, що на 3,2%, або на 108 тис. тонн, більше показника за січень-липень 2010 р.

Виробництво чавуну зросло на 2,4%, або на 85 тис. тонн, - до 2,930 млн. тонн.

До 1 серпня меткомбінат виробив 1,121 млн. тонн агломерату - на 1% (на 12 тис. тонн) менше, ніж за 7 місяців 2010 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Металургійний комбінат« Азовсталь »- сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік більше 5,5 млн. тонн чавуну, більше 6,4 млн. тонн сталі, зокрема конвертерної - 4,4 млн. тонн, більше 4,4 млн. тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Підприємство входить до складу Групи "Метінвест".

"Метінвест" - міжнародна вертикально-інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств "Метінвеста" дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Групи "Метінвест" є Група СКМ (75%) і група компаній СМАРТ (25%), які беруть участь в управлінні Групою "Метінвест" на партнерських засадах.

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - керуюча компанія Групи "Метінвест".