ММК ім. Ілліча збільшив виробництво готового прокату на 34%

ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» за підсумками січня-липня 2011р. виготовив 2,829 млн. тонн готового прокату, що на 719 тис. тонн, або 34% більше, ніж за січень-липень 2010 р.

Про це УНІАН повідомили в об`єднанні "Металургпром".

За даними «Металургпрому», за 7 місяців п. р. комбінат виплавив 2,923 млн. тонн чавуну, що на 285 тис. тонн, або 10,8% більше, порівняно з результатами за 7 місяців 2010 р.

За звітний період ММК ім. Ілліча виготовив 3,606 млн. тонн сталі, що на 503 тис. тонн або 16,2%, більше показника за січень-липень 2010 р. До 1 серпня 2011 меткомбінат виробив 6, 951 млн. тонн агломерату, що на 711 тис. тонн (на 11,4%) більше, ніж за аналогічний період 2010 р.

ММК ім. Ілліча за підсумками 2010 р. виробив 3,982 млн. тонн готового прокату - на 29,2% більше, ніж за 2009 р.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня цього року в результаті об`єднання ММК ім. Ілліча увійшов до складу Групи «Метінвест».