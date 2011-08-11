«Мотор Січ» сьогодні презентувало модернізований варіант російського вертольота Мі-8

Сьогодні у Запоріжжі на території ВАТ «Мотор Січ» у присутності прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА відбулася презентація вертольота Мі-8МСБ - модернізованої версії російського вертольота Мі-8Т.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації голова правління ВАТ «Мотор Січ» В‘ячеслав БОГУСЛАЄВ повідомив, що модернізація вертольота полягає у заміні двигуна ТВ2-117, що встановлювався на Мі-8Т, на двигун виробництва «Мотор Січ» ТВ3-117СБМІВ.

Завдяки реконструкції, даний вертоліт набув кращих технічних характеристик. Так, зокрема, погодинні витрати бензину зменшені з 620 кг/год. до 592 кг/год. Крім того, вартість модернізованого вертольота, термін експлуатації якого становить не менш як 16 років, більш ніж удвічі нижче за вартість вертольота Мі-8Т.

Як повідомив В.БОГУСЛАЄВ, у створення нового вертольота за три роки ВАТ «Мотор Січ» інвестовано понад 12 млн. грн. На сьогодні одержані замовлення на шість нових вертольотів від приватної компанії і, орієнтовно, на 20 вертольотів для потреб цивільної авіації підприємство сподівається одержати як держзамовлення.

У свою чергу, М.АЗАРОВ повідомив, що у поточному році планується розробити програму з випуску вертольотів з українськими двигунами.

«У нас потреба в Україні велика у вертольотах. Нам необхідні вертольоти і для МНС, і для Міноборони, і для будівництва і т.д. Тому прийшов час приймати таку програму. І вона буде прийнята», - підкреслив прем`єр.

Довідка УНІАН. ВАТ «Мотор Cіч» – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, випускає авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 і ін., агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виготовляє деталі для 95% авіаційних двигунів, що експлуатуються у Росії.

За даним Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку України, станом на листопад 2010 року 73,2856% акцій ВАТ «Мотор Січ» належали ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% – фізичним особам.