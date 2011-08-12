Азаров закликав Китай поглиблювати співпрацю з Україною в авіабудуванні

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликав керівництво КНР поглиблювати співпрацю з Україною в галузі авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив в ході сьогоднішньої зустрічі з начальником Генерального штабу Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Бінде ЧЕНЄМ.

На думку М. АЗАРОВА, саме в авіакосмічній галузі зосереджені найбільші перспективи для військово-технічного співробітництва між КНР і Україною.

«Особливо хотів би звернути увагу на авіабудування. Китайській авіабудівній корпорації та українському підприємству «Антонов» необхідно поглиблювати співпрацю. Ми можемо співпрацювати у створенні важкого транспортного літака», - зазначив М. АЗАРОВ.

Звертаючись до представників китайської делегації, він також повідомив про презентацію модернізованого українським підприємством «Мотор Січ» вертольота Мі-8Т, що відбулася вчора, 11 серпня.

«Вчора я був на українському підприємстві, що виробляє двигуни для вертольотів та літаків. Я був дуже здивований високою економічністю наших двигунів - у порівнянні з зарубіжними аналогами український двигун при однаковій потужності споживає на 18% менше пального», - підкреслив М. АЗАРОВ.

Прем'єр-міністр також висловив впевненість у розвитку українсько-китайського співробітництва в сфері розробки різних видів озброєнь та військової техніки.

«Ми могли б співпрацювати у створенні великотоннажних кораблів, танкобудуванні, розробці засобів ППО. Україна має великий потенціал у сфері радарної техніки - знаменитий «Стелс» чудово визначається нашими радарами », - додав прем'єр-міністр.

Підсумовуючи, М. АЗАРОВ зазначив, що розцінює візит начальника Генштабу НОАК в Україну як серйозний крок з активізації українсько-китайських відносин.

У свою чергу генерал-полковник Б. ЧЕНЬ зазначив, що китайське керівництво приділяє велику увагу співпраці з Україною.