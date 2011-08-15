«Донецьксталь» реструктуризувала 820 млн доларів боргу

ПрАТ «Донецьксталь» - металургійний завод» успішно завершило реструктуризацію боргу в сумі 820 млн дол. Про це УНІАН повідомляє прес-служба підприємства.

Як відзначають на «Донецьксталі», завершення процесу реструктуризації посилює конкурентні позиції компанії та створює стійкий фінансовий фундамент, що дозволяє їй зосередитися на своїх стратегічних цілях.

«Я вважаю, що три ключові чинники допомогли нам успішно завершити реструктуризацію боргу: по-перше, призначення Координаційного комітету, що складається з шести основних банків, які представляли всю групу кредиторів і демонстрували високий професіоналізм протягом всього процесу, по-друге, напружена робота і рішучість керівництва компанії, і по-третє, активна участь власника компанії, Віктора НУСЕНКІСА, який провів більше десяти зустрічей з Координаційним комітетом у ключові моменти процесу реструктуризації, й чия особиста участь зіграла важливу роль у досягненні успішного результату для всіх зацікавлених сторін», - наводить прес-служба підприємства слова виконавчого директора «Донецьксталі» Олександра ШАПОВАЛОВА.

Згідно з інформацією прес-служби, представники Координаційного комітету по реструктуризації боргу «Донецьксталі» відзначили, що «це поворотний пункт реструктуризації й перший випадок, коли українська корпорація успішно завершила комплексну міжнародну реструктуризацію боргу, що охоплює всіх її фінансових кредиторів, у тому числі міжнародні банки, українські банки і власників облігацій. Усі фінансові кредитори компанії взяли участь на зовсім консенсуальній основі та отримали справедливе і транспарентне вирішення їх існуючих вимог. Конструктивний підхід, обраний кредиторами, є свідченням їх підтримки компанії та її керівництва, а також в цілому підтримки української сталеливарної промисловості».

Координаційний комітет з реструктуризації боргу включав в себе SMBC, ING Bank Amsterdam/Україна, UniCredit Bank AG Munich/Україна, BNP Paribas, Raiffesen Bank International AG і "Сітібанк" (Україна).

У цілому більше 35 фінансових установ, включаючи кредиторів інших членів групи «Донецьксталь», взяли участь у реструктуризації понад 35 кредитних угод і випусків облігацій при спільній підтримці фінансових, юридичних і технічних радників.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Донецьксталь» спеціалізується на виробництві металургійної продукції, будучи одним з найбільших виробників коксівного вугілля в Україні. Річний обіг компанії складає 2 млрд дол.

На момент початку процесу реструктуризації кредитної заборгованості кредиторами «Донецьксталі» були понад 40 банків.

Велика частина залучених коштів була направлена ​​на фінансування шахти «Покровська». Крім того, кредитні інвестиції були спрямовані й у коксохімічний підрозділ «Донецьксталі».

Виникнення проблем з погашенням кредиту «Донецьксталь» пов'язує з кризою 2008 року, коли одночасно обвалилися товарні, фінансові й фондові ринки.