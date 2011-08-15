Україна подвоїла експорт давальницької сировини

Україна у січні-червні 2011 року збільшила експорт давальницької сировини в 2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 46 млн дол.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За інформацією Держкомстату, у січні-червні ц.р. в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 35,3 млн дол, що на 64,2% більше, ніж у січні-червні 2010 року.

Також в Держкомстаті повідомили, що в січні-червні ц.р. в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд 999,9 млн дол, що на 66,5% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня-червня минулого року на 89,1% і склав 2 млрд 843,1 млн дол.