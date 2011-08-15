Мінприроди планує ввести обов'язковий екологічний аудит для промпідприємств

У 2012 році Міністерство екології та природних ресурсів планує ввести обов'язковий екологічний аудит для промислових підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за словами міністра екології та природних ресурсів Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, завершується розробка методики проведення екологічного аудиту. «Переконаний, що ця ініціатива не зустріне опору з боку власників промислових підприємств, - зазначив міністр, - адже йдеться, зокрема, й про безпеку виробництва. Наприклад, якби екологічний аудит був проведений на всіх вугільних підприємствах країни, вдалося б уникнути чимало аварій, внаслідок яких гинуть шахтарі».

Крім того, М. ЗЛОЧЕВСЬКИЙ зазначив, що з 2013 року 50% відрахувань підприємств до Державного екологічного фонду будуть залишатися в розпорядженні платників екологічного податку. Таким чином, саме екологічний аудит вкаже головні проблеми, які слід вирішити підприємствам за рахунок цих коштів.