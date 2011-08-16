Зростання промвиробництва в Україні склало 8,7%

В Україні зростання промислового виробництва у липні поточного року порівняно з липнем 2010 року склало 8,7%, у січні-липні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року - 8,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державному службі статистики України.

За даними Держстату, у липні порівняно з червнем ц.р. зростання промвиробництва склало 2,2%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в липні п.р. проти липня 2010 року по галузям склало: у видобувній промисловості - 6,8% (до червня п.р. - 0,9%),

в тому числі у видобутку корисних копалин, крім паливно-енергетичних, - 3,7% (до червня п.р. - 2,2%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин - 9,4% (до червня п.р. . - спад 0,1%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва в липні п.р. порівняно з липнем 2010 року склало 9% (до червня п.р. - 1,6%), у тому числі у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 4,4% (до червня п.р. - зростання 3,1%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 0,9% (до червня п.р. - спад 4,8%),

в тому числі у текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра та виробів з нього - спад 1,6% (до червня п.р. - спад 5,5%), у виробництві шкіри, виробів з неї - зростання 12,7% ( до червня п.р. - спад 1,8%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в липні п.р. проти липня 2010 року склало 9,2% (до червня п.р. - 2,4%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі - спад 4,9% (до червня ц.р. - зростання 0,3%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - спад 10,2% (до червня п.р. - 1,3%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості у липні п.р. проти липня 2010 року зафіксовано зростання обсягів виробництва на 23,6% (до червня п.р. - спад 0,8%), в тому числі у хімічному виробництві - 34,3% (до червня п.р. - спад 1,7%), у виробництві гумових і пластмасових виробів - спад 3,2% (до червня п.р. - зростання 2,3 %), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) - 4% (до червня п.р. - 1,7%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у липні п.р. порівняно з липнем 2010 року зростання виробництва становило 18,5% (до червня п.р. - 3,7%), у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 15,5% (до червня п.р. - 0,1%), зокрема, у виробництві машин і устаткування - 5,3% (до червня п.р. - спад 6%), у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування - зростання 16,1% (до червня п.р. - 1,5%), у виробництві транспортного устаткування - 23,4% (до червня п.р. - 4,2%).

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 9,9% (до червня п.р. - 4,2%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва у грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року склало 12,5%, у 2010 році порівняно з 2009 роком зростання промвиробництва склало 11%.

Зростання промвиробництва у січні-липні 2010 року проти січня-липня 2009 року склало 11,4%.