«Антонов» підписав угоду про співпрацю з російським ВАТ «Авіаційна промисловість»

ДП «Антонов» і ВАТ «Авіаційна промисловість» (м. Москва) підписали сьогодні, 16 серпня, в ході авіасалону МАКС-2011 у м. Жуковський (Московська область) угоду про співпрацю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, угоду підписали президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА і генеральний директор ВАТ «Авіаційна промисловість» Віктор КУЗНЕЦОВ.

Документ передбачає співпрацю у розробці і реалізації довгострокових програм в області створення, серійного виробництва, розвитку системи післяпродажного обслуговування авіаційної техніки, збереження і розвитку наукових і виробничих коопераційних зв`язків, галузевої довідкової і нормативної документації, науково-технічного і промислового потенціалу.

«Ми займатимемося реалізацією досягнутих міжурядових угод», - повідомив після підписання угоди В.КУЗНЕЦОВ.

Він уточнив, що йдеться про організацію виробництва на російському ринку: розвиток науково-виробничої бази, просування окремих технологічних напрямів, організацію маркетингу і ряду інших процесів, пов`язаних з авіаційною діяльністю.

В.КУЗНЕЦОВ також висловив сподівання, що угода дозволить «зняти деякі шорсткості технічного характеру, які є у взаємодії з українськими підприємствами».

Д.КІВА додав, що співпраця налагоджуватиметься за усіма програмами, які є з Росією: Ан-148, Ан-158, Ан-70.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант», і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).