В Україні виробництво аміаку зросло на 31,5%

Підприємства хімічної промисловості України в січні-липні 2011 року збільшили виробництво аміаку на 31,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 2,997 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, в липні 2011 р. виробництво аміаку в Україні збільшилося на 10,8%, порівняно з червнем 2011 року, - до 414 тис. тонн. У порівнянні з липнем 2010 року виробництво аміаку збільшилося на 77,5%.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили виробництво аміаку на 37,3%, в порівнянні з 2009 роком, - до 4 млн. 163 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками аміаку в Україні є ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка, Донецька обл.), Сєвєродонецький «Азот» і ВАТ «ДніпроАзот» (м. Дніпродзержинськ).