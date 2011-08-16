Виробництво цементу збільшилося на 10,5% - до 5,6 млн. тонн

Українські цементні підприємства в січні-липні 2011 року збільшили виробництво цементу на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 5 млн. 603 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у липні в країні випущено 1173 тис. тонн цементу, що на 1,4% менше показників червня ц.р. і на 10,1% більше показників липня 2010

Як повідомляв УНІАН, українські цементні підприємства в січні-червні 2011 року збільшили виробництво цементу на 10,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 4 млн. 430 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Українські цементні підприємства в 2010 році знизили виробництво цементу на 0,4%, в порівнянні з 2009 роком, - до 9 млн. 457 тис. тонн; в 2009 році - знизили на 36,3%, в порівнянні з 2008 роком, - до 9 млн. 496 тис. тонн.