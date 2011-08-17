Ківа: серійне виробництво літаків Ан-124 і Ан-70 можна розпочати в 2014 році

Президент, генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА упевнений, що серійне виробництво літаків Ан-124 і Ан-70 можна розпочати в 2014 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам під час міжнародного авіаційно-космічного салону "МАКС-2011" у підмосковному Жуковському.

«Ми впевнені, що і Ан-124, і Ан-70 у разі організації робіт зараз, цього року, перші серійні літаки цих моделей можуть почати випускатися в 2014 році», - сказав Д.КІВА.

Він підкреслив, що це можливо, якщо зараз проводити планомірну підготовку з організації виробництва.

«Щодо Ан-70 була затверджена схема, але вона зараз переглядається, і цей перегляд затягує терміни освоєння цього літака», - сказав Д.КІВА.

«Щодо Ан-124 нам теж говорили, що немає підготовки до виробництва в Ульяновську, однак ми були на цьому заводі і бачили, що підготовка до виробництва на Ульяновському заводі 100% збережена, і вони можуть робити літаки з 2014 року», - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, коли почати виробництво хоче російська сторона, Д.КІВА сказав: «Це Ви у ОАК ("Об`єднана авіабудівна корпорація") запитайте. Ці літаки потрібні замовникам. Я не хочу коментувати діяльність ОАК».

При цьому він відзначив, що ДП «Антонов» в Росії, окрім ОАК, активно співробітничає із заводом Самари з виробництва літака Ан-140, і ця робота, «можливо, йде більш продуктивно».

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег БОГДАНОВ заявив, що керівництво «Об`єднаної авіабудівної корпорації» Росії гальмує розвиток спільних проектів у галузі авіації – випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Зокрема, він підкреслив, що технологічні можливості дозволяють відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульяновську вже у 2014 році, проте керівництво російської «ОАК» наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

«Завод готовий, але керівництво ОАК гальмує», - сказав О.БОГДАНОВ.

За його словами, згідно із запропонованими планами з боку України, до 2020 року може бути випущено 19 літаків Ан-124 і 63 літаки Ан-70, проте через позицію ОАК цей показник буде удвічі меншим.