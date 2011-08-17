«Аерофлот» зацікавлений у придбанні 25 літаків Ан-140 - гендиректор "Авіакора"

«Аерофлот» зацікавлений у придбанні 25 літаків Ан-140.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив сьогодні під час авіасалону МАКС-2011 генеральний директор ВАТ "Авіакор – Самарський авіаційний завод" Олексій ГУСЄВ.

«Дуже великий інтерес з боку «Аерофлоту» на 25 літаків», - сказав О.ГУСЄВ.

У свою чергу, заступник начальника управління ВПС Рособоронекспорту Костянтин ГРЕК повідомив, що «Авіакор» виробить впродовж 10 років 60-70 літаків Ан-140.

За його словами, поставка перших шести літаків почнеться в 2014 році.

Довідка УНІАН. Регіональний літак Ан-140 призначений для пасажирських і змішаних пасажирсько-вантажних перевезень. Він має високу паливну ефективність, може експлуатуватися в широкому діапазоні висот аеродромів і кліматичних умов, у простих і складних метеоумовах, вдень і вночі.

Літак представляє собою високоплан з оперенням нормальної схеми і двома турбогвинтовими двигунами ТВ3-117ВМА-СБМ1, встановленими на крилі. Допоміжна силова установка АІ9-3Б, розташована у хвостовій частині фюзеляжу, забезпечує автономну експлуатацію літака на необладнаних аеродромах. Високий рівень комфорту пасажирської кабіни досягнуто вибором оптимальних пропорцій об`єму салону і допоміжних приміщень, низьким рівнем шуму і вібрацій, сприятливим кліматичним режимом, м`яким освітленням та іншими заходами.

Ан-140 розроблений українським АНТК "Антонов". Серійне виробництво літаків Ан-140 і Ан-140-100 розгорнуто на ХДАВП (Харків, Україна), на ВАТ "Авіакор – Самарський авіаційний завод" (Самара, Росія) і на підприємстві HESA (Ісфахан, Іран).