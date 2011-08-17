Канада продовжила антидемпінгові заходи щодо гарячекатаного прокату з України

Канадський міжнародний торговий трибунал (КМТТ) продовжив на 5 років дію антидемпінгового мита у розмірі 77% відносно плоского гарячекатаного прокату в рулонах з вуглецевої та легованої сталі походженням з Бразилії, Китаю, Індії, України.

Про це повідомляється на сайті КМТТ.

Питання про дію антидемпінгових заходів були розглянуті у зв`язку із закінченням строку їх дії.

*** Антидемпінгові заходи Канадою були введені 17 серпня 2001, переглянуті 16 серпня 2006.