«Антонов» модернізує 10 літаків Ан-124 «Руслан» російської компанії «Волга-Днепр»

ДП «Антонов» модернізує 10 літаків Ан-124-100 «Руслан» російської транспортної авіакомпанії «Волга-Дніпро».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідна угода підписана сьогодні, 17 серпня, під час авіаційно-космічного салону «МАКС-2011».

«Підписання цієї угоди - перший крок у реалізації програми відновлення виробництва літака Ан-124 - найбільшого в світі вантажного повітряного судна», - сказав президент - генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА.

У свою чергу, керівник «Волга-Дніпро» Олексій ІСАЙКІН повідомив, що вартість робіт на одному літаку оцінюється у 40-60 млн дол.

«Всього планується модернізувати 10 машин. Ми продовжимо експлуатувати кращі літаки у світі. У майбутньому наша компанія готова придбати 40 модифікованих Ан-124 після відновлення їх виробництва», - сказав О. ІСАЙКІН.

Після модернізації «Руслан» матиме вантажопідйомність 150 тонн, дальність польоту з вантажем 120 тонн не менше 5 тис. кілометрів. Мінімальний склад льотного екіпажу - 3 особи. Бортове радіоелектронне обладнання буде замінено на цифрові системи.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ході міжнародного авіасалону «МАКС-2011» у підмосковному Жуковському Д. КІВА висловив упевненість, що серійне виробництво літаків Ан-124 і Ан-70 можна розпочати у 2014 році.