«Антонов» і російська компанія «Волга-Днепр» спільно просуватимуть літак Ан-178

ДП «Антонов» і російська компанія «Волга-Дніпро» спільно просуватимуть перспективний транспортний літак Ан-178.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідну угоду підписано сьогодні під час авіасалону МАКС-2011.

Ан-178 є вантажною версією літака Ан-158. Літак матиме рампову конструкцію, вантажопідйомність 18 тонн. Роботи за проектом планується завершити протягом 2-3 років.

Як відзначив керівник «Волга-Днепр» Олексій ІСАЙКІН, компанія зараз не має у своєму парку легких вантажних літаків, і цю нішу має заповнити Ан-178.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна запропонувала Міністерству оборони РФ замовити середні військово-транспортні літаки Ан-178.

Довідка УНІАН. Ан-178 - перспективний український близькомагістральний транспортний літак на базі Ан-158 (модифікації Ан-148), вантажопідйомністю 18-20 тонн.