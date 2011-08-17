Десятки країн стоять у черзі на виведення своїх супутників ракетою “Дніпро” – Єльченко

Москва. Десятки країн світу стоять у черзі на виведення своїх супутників ракетою “Дніпро”, заявив кореспонденту УНІАН у Росії посол України у РФ Володимир ЄЛЬЧЕНКО, коментуючи сьогоднішнє успішне виведення ракетоносієм “Дніпро” 8 супутників.

“Програма була призупиненна через певні сумніви Міноборони РФ з точки зору фінансової ефективності. Тому було згаяно час, впродовж котрого можна було запустити цілу низку супутників десятків країн, які сьогодні стоять в черзі до 2016 року”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, сьогоднішній запуск відбувся після більш як річної перерви у реалізації програми “Дніпро”.

Посол наголосив, що відновлення реалізації програми “Дніпро” має величезне не лише політичне, а й економічне значення, оскільки йдеться про залучення сотень підприємств України та Росії до її реалізації. Йдеться про десятки мільйонів доларів, додав В.ЄЛЬЧЕНКО.

“Світ побачив, що можна покладатись на Україну та Росію при запуску своїх супутників. Цим запуском Україна довела, що вона обґрунтовано знаходиться у п’ятірці провідних ракетно-космічних держав світу. Зрозуміло, що це можливо лише за співпраці з Росією, адже ракета - українська, територія запуску – російська. Ракетні війська стратегічного призначення РФ забезпечували запуск”, - сказав посол.

Він висловив упевненість, що цей запуск має продемонструвати керівництву Росії та України, що ця програма дуже перспективна і її треба реалізовувати на регулярній основі.

На думку В.ЄЛЬЧЕНКА, для цього необхідно підготувати відповідну міждержавну програму на 15-20 років.

У свою чергу генеральний директор міжнародної космічної компанії «Космотрас» Володимир АНДРЄЄВ зауважив, що цього року заплановано здійснити виведення за допомогою “Дніпра” південнокорейського супутника, а загалом до 2030 року може бути здійснено близько 70 пусків.

Джерело, наближене до виконавців програми “Дніпро”, наголосило, що, незважаючи на усі економічні переваги, майбутнє програми залежить від політичної волі керівництва Росії. За словами співрозмовника УНІАН, річне призупинення відбулось саме через позицію Міноборони РФ.

“Домовленості по програмі було досягнуто на рівні президентів Росії та України, але подальша реалізація програми гальмується бюрократичними перепонами на рівні Міноборони Росії”, - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 серпня, ракета «Дніпро» успішно вивела на орбіту український супутник «Січ-2».

Ракета стартувала з пускової бази «Ясний» (Оренбурзька область, РФ) з вісьмома корисними навантаженнями на борту. Окрім українського супутника «Січ-2» на орбіту виведено космічні апарати: «НігеріяСат-2» і «НігеріяСат-Х» (Нігерія), «РАСАТ» (Туреччина), «ЕДУСАТ» (Італія), «АппрайзСат-5» і «АппрайзСат-6» (США), а також блок перспективної авіоніки (БПА-2, Україна).

«Січ-2» - це супутник дистанційного зондування Землі, розроблений КБ «Південне» і виготовлений на «Південмаші» в кооперації з іншими українськими підприємствами.

Кооперацією підприємств Росії та Україні, у взаємодії з Міністерством оборони Росії та космічними агентствами Росії та України протягом 1992-2003 років була створена ракетно-космічна система «Дніпро» для запусків космічних апаратів на базі технології ліквідованих стратегічних ракет РС-20.

Рішенню про створення системи передував ряд наукових досліджень і попередніх проектних робіт, які показали, що найбільш перспективним і економічно ефективним напрямом вирішення завдання виведення космічних апаратів на навколоземну орбіту є створення ракетно-космічної системи на базі важкої міжконтинентальної балістичної ракети РС-20 з мінімальними доробками самої ракети.

Робота зі створення і комерційної експлуатації ракетно-космічної системи на базі стратегічних ракет РС-20 для запуску космічних апаратів, була покладена на МКК «Космотрас», отримавши назву програма «Дніпро».