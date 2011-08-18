Експерт прогнозує зростання ВВП у 2011 році на рівні 5%

Зважаючи на ризики, можна прогнозувати зростання ВВП у 2011 році на рівні 5%.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр ЛОЗОВИЙ.

За його словами, «економіка України підтримує високі темпи зростання, незважаючи на ознаки уповільнення темпів виробництва промислових секторів». При цьому аналітик вважає, що зростання промислового виробництва сповільниться у другому півріччі 2011 року на тлі зменшення попиту на металургію на зарубіжних ринках.

Проте, вважає О. ЛОЗОВИЙ, вражаючий підйом в сільському господарстві (9,1% за 7 місяців) зміцнює зростання обсягів внутрішнього виробництва, одночасно покращуючи торговий баланс за рахунок значних обсягів експорту зерна. Крім того, стійке зростання споживчих секторів (роздрібна торгівля за 7 місяців додала 14,7%, будівництво зросло на 13,6%) повинне компенсувати уповільнення темпів виробництва.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва у липні поточного року порівняно з липнем 2010 року склало 8,7%, у січні-липні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року - 8,7%. У липні порівняно з червнем ц.р. зростання промвиробництва склало 2,2%.

Про це агентству УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Крім цього, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відкриття виставки «Барвиста Україна» з посиланням на дані Держстату повідомив, що за сім місяців поточного року приріст валового внутрішнього продукту склав 5%.