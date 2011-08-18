МАК вручив «Антонову» сертифікат на виробництво Ан-158

Москва. Міжнародний авіаційний комітет (МАК) вручив ДП «Антонов» сертифікат на виробництво Ан-158.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МАК.

«Під час проведення десятого Міжнародного авіаційно-космічного салону МАКС-2011 Державному підприємству «Антонов» (Україна) авіаційним регістром МАК вручено Сертифікат на виробництво літака Ан-158, створеного у широкій кооперації російськими і українськими авіабудівниками», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що зазначений тип повітряного судна є подальшим розвитком регіонального літака Ан-148-100.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2011 року ДП «Антонов» завершило комплекс робіт з сертифікації регіонального пасажирського літака нового покоління Ан-158.

Літак одержав сертифікати міждержавного авіаційного комітету країн СНД і Державіаадміністрації України на відповідність авіаційним правилам АП-25, гармонізованим з відповідними американськими FAR-25 і європейськими CS-25 правилами.

Таким чином, літак Ан-158 сертифіковано для перевезення 99 пасажирів на відстань 2,5 тис. км або 86 пасажирів на відстань 3,1 тис. км.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником усіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).

Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. У числі основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшення кількості пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшення об`єму багажних полиць у пасажирській кабіні, удосконалення конструкції крила, на 9% зменшено витрати палива і на 12% - прямі експлуатаційні витрати.