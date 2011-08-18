Москва. «Мотор Січ» поставить 12 двигунів для російських літаків-амфібій Бе-200.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний контракт в рамках авіасалону МАКС-2011 підписали голова ради директорів «Мотор Січ» В'ячеслав БОГУСЛАЄВ і гендиректор ВАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М.Берієва» (ТАНТК ім. Г.М.Берієва) Віктор КОБЗЄВ.

Контрактом передбачається, що двигуни будуть поставлені у 2012-2013 роках. Вони будуть поставлені на 6 літаків, виробництво яких заплановано для МНС Росії.

«Контракт розрахований на 2012-2013 роки», - сказав В. БОГУСЛАЄВ.

Також він повідомив, що у 2011 році «Мотор Січ» в рамках старого контракту поставить Таганрозькому підприємству шість двигунів.

В. БОГУСЛАЄВ повідомив, що крім контракту про постачання двигунів підписано угоду про багаторіче двостороннє співробітництво.

Він зазначив, що в кооперації компанії мають намір розробити кілька модифікацій Бе-200.

Довідка УНІАН. Бе-200 - російський літак-амфібія, розроблений і вироблений ТАНТК імені Г.М.Берієва. За рядом льотно-технічних характеристик не має аналогів у світі. Літак здатний злітати як із землі, так і з водної поверхні. Основними сферами застосування є охорона водних поверхонь, екологічні місії, гасіння пожеж, перевезення пасажирів і вантажів.

ВАТ «Мотор Cіч» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

Згідно з даними Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку України, станом на листопад 2010 року 73,2856% акцій ВАТ «Мотор Січ» належали ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% - фізичним особам.

ВАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г.М.Берієва» (ТАНТК ім. Г.М.Берієва) - авіабудівне підприємство, розташоване в Таганрозі.

Підприємство засноване 1 жовтня 1934 р.

Головною випробувальною базою підприємства є аеродром Таганрог-Південний.