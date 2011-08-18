В Україні виробництво туалетного паперу збільшилося на 8,3%

В Україні за січень-липень 2011 року виробництва туалетного паперу збільшилося на 8,3% порівняно з відповідним періодом минулого року, - до 323,003 млн рулонів.

Про це УНІАН повідомили в асоціації "УкрПапір".

Згідно з повідомленням, ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» збільшило виробництво туалетного паперу на 11,7% - до 184,166 млн рулонів; ВАТ «Кохавинська БФ» скоротило виробництво на 1,8% - до 45,113 млн рулонів; ВАТ «Папір-Мал» - збільшило виробництво туалетного паперу на 31% - до 9,831 млн рулонів; ВАТ "Моквинська БФ" збільшило виробництво на 8,6% - до 3,250 млн рулонів.