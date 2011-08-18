Зростання індексу виробництва базових галузей прискорилося до 10,8%

В Україні в липні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 10,8% у річному вираженні проти 9% у червні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За січень-липень п.р. приріст ІВБГ становив 9,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У НБУ основною причиною поліпшення показника називають значне нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва. Так, за перше півріччя 2011 р. його приріст становив 3,2%, за 7 місяців - збільшився до 9,1%. За розрахунками Нацбанку, зростання виробництва сільськогосподарської продукції у липні становило близько 14% у річному вираженні.

У свою чергу, головним чинником позитивного розвитку галузі стало зростання врожайності зібраних зернових культур на 24% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Водночас Нацбанк відзначає, що збереження зовнішнього попиту на рівні попереднього місяця не призвело до істотних змін у динаміці експортоорієнтованих галузей.

Незначне збільшення приросту металургії, за оцінками НБУ, зумовлене значним внутрішнім попитом на металопродукцію з боку будівництва.

При цьому зростання обсягу будівельних робіт дещо сповільнилося (до 11% у річному вираженні). Як одну з причин цього у Нацбанку називають несприятливі погодні умови, що заважало проведенню будівельних робіт, зокрема будівництву доріг.

Через уповільнення зростання реальної заробітної плати у липні спостерігалося незначне продовження зниження внутрішнього споживчого попиту, що, у свою чергу, вплинуло на динаміку роздрібної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України з метою оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані щодо динаміці видів економічної діяльності, які становлять більш як 40% ВВП.

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що, за попередніми даними Держстату, за сім місяців поточного року приріст валового внутрішнього продукту в Україні становив 5%.