«Азовмаш» у першому півріччі збільшив прибуток на 6,5%

ВАТ "Азовмаш" (м. Маріуполь, Донецька обл.) У січні-червні збільшило чистий прибуток на 6,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 1,600 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні підприємства, опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що в січні-червні «Азовмаш» скоротив чистий дохід на 84,4% порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 4,280 млн грн, а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 91,5% - до 32,892 млн грн.

Довідка УНІАН. Група компаній «Азовмаш» - один з найбільших машинобудівних комплексів Україні, відомий на світовому ринку постачальник залізничних вантажних вагонів і платформ, автопаливозаправників, автоперевізників, металургійного, гірничорудного і кранового устаткування та інших видів продукції.

ВАТ «Азовмаш» (керуюча компанія) управляє ВАТ «Азовзагальмаш» (головне підприємство), Маріупольським заводом важкого машинобудування, Маріупольським термічним заводом, а також Головним спеціалізованим конструкторсько-технологічним інститутом. Крім того, у складі «Азовмашу» працює сталеливарне виробництво - ЗАТ «АзовЕлектроСталь».

Акціонерами ВАТ «Азовмаш» є Фонд держмайна України (50% +1 акція) і Кіпрська компанія Wessanen Trading Limited (50% -1 акція).