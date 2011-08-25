Прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ наполягає на необхідності імпортозаміщення товарів для школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр сказав журналістам на брифінгу після відвідин магазину «Дитячий світ» у Києві.

«Проблема є. Зараз ми працюємо над програмою імпортозаміщення. Я думаю, що потрібно зробити спеціальний розділ, який буде націлений на те, щоб у нас в країні відтворити виробництво товарів для школярів», - сказав прем'єр-міністр.

Зокрема, він сьогодні відвідав одну зі шкіл Дарницького району Києва, де ознайомився з підготовкою школи до нового навчального року. М.АЗАРОВ зазначив, що завтра візьме участь у колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, яка буде присвячена підготовці до нового навчального року.

«Щоб на власні очі побачити, я вирішив подивитися таку рядову школу. Ну що можна сказати? Класи відремонтовані непогано, хоча сама школа могла б бути підготовлена ​​краще», - сказав М.АЗАРОВ.

Після ознайомлення з підготовкою школи до нового навчального року глава уряду поспілкувався з батьками учнів і викладачами школи. Зокрема, батьки в бесіді з прем'єр-міністром наголосили, що підготувати дитину до школи на сьогоднішній день - дуже дорого. І тому зазначили, щоб уряд прийняв заходи для зниження цін на шкільні товари.

Після цього М.АЗАРОВ відвідав магазин «Дитячий світ», де ознайомився з цінами на шкільні товари. У свою чергу працівники магазину наголосили в розмові з М.АЗАРОВИМ, що дорожнеча товарів обумовлена ​​тим, що в Україні дуже незначне виробництво таких товарів.