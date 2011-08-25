Пробний запуск вертольота «Мі-2МСБ2», розробленого Вінницьким авіазаводом, заплановано на жовтень

Пробний запуск вертольота «Мі-2МСБ2», розробленого Вінницьким авіаційним заводом, планується на жовтень 2011 року.

Про це повідомив директор ТОВ «ВІАЗ» Микола ТРИКОЗЮК, інформує прес-служба Вінницької ОДА.

М.ТРИКОЗЮК розповів, що зараз на підприємстві виконується програма ремонту вертольотів, що складається з чотирьох етапів. Перший - це модернізація і заміна двигунів на вертольотах «Мі-2», який вже триває з 20 квітня цього року. Другий етап - глибока модернізація (зміна форми фюзеляжу, винесення паливних баків за межі салону вертольота, заміна редуктора), плюс такий же процес для легкомоторного літака на базі «Ан-2» Третій - це розробка і сертифікація власної модифікації вертольота "Мі-2МСБ2» і четвертий - запуск складання цього типу гелікоптера тут, у Вінниці, щоб здійснити його пробний політ у жовтні поточного року, і до кінця року отримати сертифікат на нього.

Після цього підприємство має намір виходити на міжнародний рівень замовлень.

Як повідомляв УНІАН, у рамках меморандуму, підписаного між губернатором Вінницької області Миколою ДЖИГОЮ та головою Ради директорів "Мотор Січі" В'ячеславом БОГУСЛАЄВИМ, "Мотор Січ" поставила на Вінницький авіаційний завод 10 вертольотів Мі-2 для ремоторизації (заміна моторів зі зміною технічних характеристик) цих вертольотів.

Довідка УНІАН. ДП "Вінницький авіаційний завод" засноване у 1961 році, займається ремонтом і сервісним обслуговуванням легкомоторної авіації загального призначення.

Завод є єдиним підприємством в Україні, яке ремонтує літаки АН-2, Як-18Т, Як-26.

Завод ремонтує літаки для України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Азербайджану, Узбекистану, Румунії, Болгарії, Чехії та Німеччини.