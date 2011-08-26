Зростання ВВП у липні склало 7,5%

За даними Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України, зростання валового внутрішнього продукту України у липні 2011 року склало близько 7,5% в річній зміні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

У Нацбанку відзначають, що сільськогосподарське виробництво мало визначальний вплив на динаміку, як індексу виробництва базових галузей (у липні 10,8% у річному вимірі), так і ВВП.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання промислового виробництва у липні поточного року порівняно з липнем 2010 року склало 8,7%, в січні-липні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року - 8,7%. У липні порівняно з червнем ц.р. зростання промвиробництва склало 2,2%.

Крім цього, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відкриття виставки «Барвиста Україна» з посиланням на дані Держстату повідомив, що за сім місяців поточного року приріст валового внутрішнього продукту склав 5%.

Довідка УНІАН. У державному бюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.

Європейський банк реконструкції та розвитку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2011 р. порівняно з травневим прогнозом на 0,5 п.п. - до 5%.